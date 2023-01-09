Hellas Verona - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Hellas Verona sahasında Cremonese'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hellas Verona - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hellas Verona - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Hellas Verona ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Cremonese maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 20:30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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