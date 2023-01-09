Bologna - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Bologna sahasında Atalanta'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Bologna - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 17. haftada Bologna ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bologna - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Atalanta maçı 9 Ocak Pazartesi günü saat 22:45'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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