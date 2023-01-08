La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid sahasında Barcelona'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Atletico Madrid - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 16. haftada Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

ATLETICO MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Barcelona maçı 8 Ocak Pazar günü saat 23:00'te S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.