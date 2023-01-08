Eski futbolcu Modeste M'Bami hayatını kaybetti!

Fransa'da birkaç farklı kulüpte oynayan Kamerunlu eski milli futbolcu Modeste M'Bami'den kötü haber geldi. Akşam'da yer alan habere göre, henüz 40 yaşında olan Modeste M'Bami, kalp krizi geçirdi ve hayata veda etti. Paris Saint-Germain başta olmak üzere sosyal medyada vefat mesajları paylaşıldı.

Modeste M'Bami ilk olarak Sedan'a transfer olmuş ve Fransa'daki renkli kariyerine başlangıç yapmıştı.

MODESTE M'BAMI; PSG, MARSILYA VE LE HAVRE'DE DE OYNADI

Sedan'daki başarılı performansı ile dikkat çeken Kamerunlu, ardından PSG'ye transfer oldu ve oradan da birkaç yıl sonra Marsilya'ya geçti. Yıllarca Ligue 1'de top koşturan Modeste, ayrıca Almeria, Dalian Aerbin, Changchun Yatai, Al-Ittihad, Millonarios ve Le Havre formalarını giydi.

2016'DA EMEKLİ OLDU

Le Havre forması ile emekli olan istikrarlı oyuncu, Kamerun Milli Takımı'nda da 38 kez forma giydi ve 3 gol attı.