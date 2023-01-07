Villarreal Real Madrid'i devirdi!
Real Madrid tarihinde ilk!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
7 Ocak 2023 Döviz Kuru!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Sevinci gündem oldu! Menajeri konuştu... Sevinci gündem oldu! Menajeri konuştu... 20:38
Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... Erman Toroğlu: Kalecilerin yerini değiştirsek... 20:00
G.Saray evinde rahat kazandı! G.Saray evinde rahat kazandı! 19:46
Cenk rekora ortak oldu! Cenk rekora ortak oldu! 19:44
Rosier ilk kez takımdan ayrı kaldı Rosier ilk kez takımdan ayrı kaldı 19:36
Dolmabahçe'de Ozan Tufan tepkisi! Dolmabahçe'de Ozan Tufan tepkisi! 19:36
Daha Eski
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 18:11
Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! 17:46
Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI Beşiktaş - Kasımpaşa | CANLI 17:42
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın 11'i belli oldu! 17:31
Alex'ten derbi öncesi paylaşım! Alex'ten derbi öncesi paylaşım! 16:50
Serkan Balcı'dan derbi tahmini! Serkan Balcı'dan derbi tahmini! 16:41
SON DAKİKA