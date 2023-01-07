Real Madrid tarihinde ilk!

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi 120 yıllık tarihinde ilk defa bir İspanyol oyuncuya yer vermedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 20:20