Real Madrid tarihinde ilk!
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Real Madrid deplasmanda Villarreal ile karşı karşıya geldi. Madrid ekibi 120 yıllık tarihinde ilk defa bir İspanyol oyuncuya yer vermedi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 20:20
Eflatun-beyazlılar karşılaşmaya Courtois, Militao, Alaba, Rüdiger, Mendy, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Benzema, Vinicius Junior 11'iyle başladı.
Bu ilk 11 ile Real Madrid tarihinde ilk kez İspanyol futbolcu olmadan bir karşılaşmaya başlamış oldu