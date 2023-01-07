Juventus Udinese 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET
İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus sahasında Udinese'yi Danilo'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.01.2023- 22:41
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus 1-0 kazanırken galibiyet golü 86. dakikada Danilo'nun ayağından geldi. Udinese'de Tolgay Arslan 66. dakikada oyuna Jean Victor Makengo'nun yerine dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 8. galibiyetini alan Juventus 37 puana yükselirken, galibiyet hasreti 9 maça çıkan Udinese 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Napoli ile karşılaşırken, Udinese evinde Bologna'yı konuk edecek.