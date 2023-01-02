Yasin Kol ve Ali Palabıyık'a aylar sonra Süper Lig'de görev
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yasin Kol'u 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık'ı ise 2 ay 10 gün sonra ligde bir maça hakem olarak atadı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:10
Yasin Kol, Süper Lig'de en son 8 Ekim 2022 tarihinde oynanan ve konuk ekibin 2-1 kazandığı İstanbulspor - MKE Ankaragücü karşılaşmasını yönetmişti. Ali Palabıyık ise 23 Ekim 2022'de Galatasaray ile Conredon Alanyaspor'un 2-2 berabere kaldığı maçta düdük çaldı.
Yasin Kol 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık da 2 ay 10 gündür Süper Lig'de hakemlik görevini üstlenemiyordu.