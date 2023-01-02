Yasin Kol ve Ali Palabıyık'a aylar sonra Süper Lig'de görev

Yasin Kol ve Ali Palabıyık'a aylar sonra Süper Lig'de görev

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Yasin Kol'u 2 ay 25 gün, Ali Palabıyık'ı ise 2 ay 10 gün sonra ligde bir maça hakem olarak atadı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 02.01.2023- 14:10