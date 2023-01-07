Aboubakar transferi an meselesi! İşte yeni takımı

Transfer haberi: Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun kadroya dahil edilmesinden sonra Vincent Aboubakar ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Kamerunlu golcüyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz basınına göre Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.01.2023- 12:46