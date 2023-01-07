Vincent Aboubakar, Arabistan Ligi ekibi Al Nassr'dan ayrılıyor.
Aboubakar transferi an meselesi! İşte yeni takımı
Transfer haberi: Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun kadroya dahil edilmesinden sonra Vincent Aboubakar ile yolların ayrılacağı iddia edilmişti. Kamerunlu golcüyle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz basınına göre Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu. İşte detaylar...
Ronaldo'nun transferi sonrası Kamerunlu golcüye veda edilecek.
Yabancı sınırı dolayısıyla Portekizli yıldıza kadroda yer açmak isteyen Al Nassr yönetimi, Aboubakar'ı gönderecek.