Transfer tahtasının açılmasına kısa bir süre kala siyah beyazlılar düğmeye bastı.
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal'dan stoper takviyesi! Vitor Tormena...
Beşiktaş'ta savunma konusunda arayışlar devam ediyor. Siyah-beyazlılarda bu noktada gündeme Braga'da forma giyen Vitor Tormena geldi. Beşiktaş oyuncu için Portekiz ekibine resmi teklifte bulundu. İşte son detaylar... | BJK SPOR HABERLERİA
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 06.01.2023- 18:53
Yönetime raporunu sunan Şenol Güneş, savunma hattına takviye istedi. Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş aradığı ismi Portekiz'de buldu.
Siyah-beyazlılar Braga forması giyen, Brezilyalı stoper Vitor Tormena için resmi teklif yaptığı belirtildi.