Salernitana 1-2 Milan (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İtalya Serie A 16. hafta maçında Milan, deplasmanda Salernitana ile kozlarını paylaştı. Stadio Arechi'de oynanan maçı Milan, 2-1 kazandı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 04.01.2023- 16:34
Stadio Arechi'de oynanan maçı Milan, 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Rafael Leao ve 15. dakikada Sandro Tonali kaydetti. Salernita'nın tek golü 83. dakikada Federico Bonazzoli'den geldi.
Bu sonuçla Milan, ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ayrıca Stefano Pioli'nin öğrencileri 4 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü. Ev sahibi ekip Salernitana ise ligde üst üste 3. yenilgisini aldı.
Alınan bu sonuçla birlikte Milan, puanını 36'ya yükseltti ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Salernitana ise 17 puanda kaldı.