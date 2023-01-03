Kolon kanseri olan ve buna bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sebebiyle 82 yaşında hayata gözlerini yuman Brezilyalı efsane futbolcu Pele, son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir kolon kanseri sebebiyle tedavi gören ve 29 Aralık'ta hayatını kaybeden efsane futbolcu Edson Arantes do Nascimento (Pele), son yolculuğuna uğurlandı. 19 yıl formasını giydiği Santos kulübüne ait stadyumunda, Pele'nin naaşı halkın ziyareti için 24 saat açık kaldı. Efsane futbolcunun sevenleri stadyuma akın ederken, bu akşam itfaiye aracının üzerine konulan Pele'nin cenazesi ilk olarak annesinin evine götürüldü.

Pele, Santos kentinde Memorial Necropole Ecumenica Mezarlığı'nda, aile bireyleri ve yakın çevresinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayranlarının oluşturduğu uzun kortej ve güvenlik güçlerinin eşliğinde götürülen Pele'nin naaşı, babasının ve kardeşinin de bulunduğu 14 katlı mezarlığın ilk katında kendisi için özel olarak tasarlanan kabre defnedildi.