İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Everton ile Brighton kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Brighton'a galibiyeti getiren golleri Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Solomon March ve Pascal Gross kaydetti. Everton'ın tek golü ise Demarai Gray'den (p) geldi.
Bu sonucun ardından Brighton 27 puana yükseldi. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Everton ise 15 puanda kaldı.
Ligin 20. haftasında Everton sahasında Southampton'ı ağırlayacak. Brighton ise Liverpool'la sahasında karşılaşacak.