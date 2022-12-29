Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya sahasında Toulouse'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Marsilya ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Marsilya - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARSİLYA - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Marsilya - Toulouse maçı 29 Aralık Perşembe günü saat 23:00'de beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.