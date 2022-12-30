Liverpool Leicester City 2-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET
İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Liverpool 1-0 geriye düştüğü maçta Leicester City'i 2-1 mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2022- 01:19
Anfield'da oynanan karşılaşmayı Liverpool rakibinin kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanarak üç puanı aldı.
Maçın henüz 4. dakikasında Dewsbury-Hall'ın golüyle öne geçen Leicester City, üstünlüğünü uzun süre koruyamadı. Belçikalı savunmacı Wout Faes'in 38. dakikada kendi kalesine attığı golle beraberliği yakalayan Liverpool, Faes'in bir kez daha kendi kalesine topu göndermesiyle 2-1 öne geçerek ilk yarıyı tamamladı.
İkinci yarıda ise Liverpool, oyun üstünlüğünü elinden bırakmazken rakip kalede geliştirdiği ataklardan sonuç alamadı ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Liverpool, puanını 28'e yükselterek ilk 5'in içine girme hedefini sürdürdü. Leicester City ise 17 puanda kald