Hull City Birmingham 1-0 | MAÇ SONUCU ÖZETİ
İngiltere Championship'te Hull City, Birmingham'ı Oscar Estupinan'nın 77. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2022- 01:19
Hull City, mücadeleden Oscar Estupinan'nın 77. dakikada attığı golle 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Hull City'de Ozan Tufan, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Hull City, ligde 4 maç sonra kazandı ve puanını 30'a çıkardı. Birmingham ise 32 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Hull City, Wigan deplasmanına gidecek. Birmingham ise sahasında bu kez Middlesbrough'u ağırlayacak.