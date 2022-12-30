İlkay Gündoğan'dan 5 bin fidan!
Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu WEFA aracılığıyla Adana'da 5 bin fidan dikilmesi için bağışta bulundu.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 31.12.2022- 00:29
Açıklamada, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) iş birliğiyle yürütülen projeyle her hatıra ormanında 10 bin ağacın yer alacağı ifade edildi.
Proje çerçevesinde ilk olarak Adana'da 6 hektarlık hatıra ormanına defne, erguvan, mavi servi, kara servi ve fırça çalısından oluşan 10 bin ağacın dikildiği belirtilen açıklamada, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın da bu hatıra ormanına 5 bin fidan dikilmesi için bağışta bulunduğu kaydedildi.
Gündoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, projeye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek yardıma aracılık eden WEFA'ya teşekkür etti.