Arabistan basınında yer alan habere göre, Ronaldo'nun Al Nasrr ile sözleşme imzaladı.
Portekizli yıldız 7 numaralı formasıyla pozunu verdi.
Ronaldo'nun, Al Nassrr'a yılık 75 milyon dolardan 2.5 yıllık kontrat yaptığı kaydedildi.
İŞTE RONALDO'NUN SÖZLERİ:
الرياضي الأعظـم عالميًا 🌏— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 30, 2022
يـوقع رسميًا لـ #العالمي 🤩#رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/BBq469mAYh
Al Nassr'ın vizyonu oldukça ilham verici ve etkileyici. Farklı bir ülkede farklı bir lig deneyimi için sabırsızlanıyorum. Bir an önce takım arkadaşlarıma katılmak için heyecanlıyım.