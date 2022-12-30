Cristiano Ronaldo Al Nassr ile anlaşmaya vardı!

Cristiano Ronaldo Al Nassr ile anlaşmaya vardı!

Manchester United ile yollarını ayırdıktan sonra adı sık sık Al Nassr ile anılan Cristiano Ronaldo için resmi açıklama geldi. Arabistan ekibi Ronaldo'nun, Al Nassrr ile yılık 75 milyon dolardan 2.5 yıllık kontrat yaptığı kaydedildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 21:35 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022- 00:28