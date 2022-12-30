Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Pele'nin ölümünden üzüntü duydum. Brezilya halkının acısını paylaşıyor, Pele'nin ailesine, hayranlarına ve tüm sporseverlere taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Estou profundamente triste com a morte de Pelé, um dos maiores nomes do futebol mundial. Compartilho de coração esta grande dor do povo brasileiro, do qual ele é uma lenda, e transmito nossas condolências à família, torcedores e a todos os esportistas. pic.twitter.com/2affXAOMBe— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 30, 2022