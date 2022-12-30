Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Pele için taziye mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kolon kanseri olan ve buna bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yuman Brezilyalı efsane futbolcu Pele için başsağlığı mesajı yayınladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 30.12.2022- 18:33 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022- 18:44