Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Manchester United sahasında Nottingham Forest'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 17. haftada Manchester United ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNITED - NOTTINGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Nottingham Forest maçı 27 Aralık Salı günü saat 23:00'te beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen; Antony, Fernandes, Rashford; Martial

Nottingham Forest: Hennessey; Williams, Worrall, Boly, Toffolo; Yates, Mangala, Colback; Johnson, Awoniyi, Lingard