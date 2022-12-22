Pele'nin durumu ağırlaşıyor!

Brezilyalı eski futbolcu Pele’nin son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Sao Paulo'da bulunan The Hospital Israelita Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele’nin kanser hastalığının ilerleme gösterdiğini, böbrek ve kalp bozuklukları nedeniyle daha fazla bakıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 10:32