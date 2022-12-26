Al Nassr resmen açıkladı! Ronaldo ve transfer...

Dünya futbolunun en çok merak ettiği konuların başında Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı merak ediliyor. Adı Al Nassr ile anılan Portekizli futbolcu hakkında resmi açıklama geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.12.2022- 20:33