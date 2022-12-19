Samsunspor Trabzonspor mesaisine başladı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor ile Spor Toto Süper Lig temsilcisi Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Samsunspor yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2022- 17:11