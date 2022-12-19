Samsunspor'da Trabzonspor mesaisi!
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CANLI ALTIN FİYATLARI - 19 Aralık 2022
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F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:23
Anlaşma sağlandı! Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor Anlaşma sağlandı! Nwakaeme Süper Lig'e dönüyor 15:09
Sürpriz transfer hamlesi! Yeni Ferdi F.Bahçe'ye Sürpriz transfer hamlesi! Yeni Ferdi F.Bahçe'ye 14:39
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:13
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta? 14:01
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Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? Galatasaray - Keçiörengücü maçı saat kaçta? 13:29
Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 13:18
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Sahalara ne zaman dönecek? F.Bahçe derbisinde... Sahalara ne zaman dönecek? F.Bahçe derbisinde... 12:43
Berke Özer tartışma yarattı! Taraftarlar... Berke Özer tartışma yarattı! Taraftarlar... 12:11
Beşiktaş'tan Rosier kararı! Teklif gelirse... Beşiktaş'tan Rosier kararı! Teklif gelirse... 11:30
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