Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, uzun süredir Cristiano Ronaldo'yu renklerine katmak için uğraşıyordu.
TRANSFER HABERLERİ: Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Galatasaray...
Katar Dünya Kupası'nda büyük bir hayal kırıklığı yaratan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında gündeme sürpriz bir transfer iddiası geldi. Portekizli futbolcunun adı bir süredir Galatasaray ile anılan yıldızın yeni adresini duyurdular... | GS SPOR HABERLERİ
Bu transfer artık tamamen bitmek üzere.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Portekizli süper yıldızla senelik 212 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı.