Enes Ünal'a Atletico Madrid kancası!

Atletico Madrid, Getafe formasıyla harika işlere imza atan milli futbolcumuz Enes Ünal için devreye girdi. Enes, bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.12.2022- 14:58