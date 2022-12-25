Enes Ünal'a Atletico Madrid kancası!
Atletico Madrid, Getafe formasıyla harika işlere imza atan milli futbolcumuz Enes Ünal için devreye girdi. Enes, bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 25.12.2022- 14:58
İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid, takımdan ayrılması gündeme gelen Joao Felix yerine iki aday belirledi.
OYUN TARZI UYABİLİR
Portekizli futbolcunun yerine belirlenen isimlerden birinin milli futbolcumuz Enes Ünal olduğu, diğer ismin ise Borussia Mönchengladbach forması giyen Marcus Thuram olduğu kaydedildi. Enes Ünal'ın oyun stilinin Atletico Madrid'e uyabileceği belirtildi.
Atletico Madrid'in, Joao Felix'in satışından 100 milyon euro beklediği ve bu rakamın bir kısmını transfer için kullanmayı planladığı aktarıldı.
Bu sezon Getafe'de 16 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Enes Ünal, 5 gol atıp 3 asist yaptı.