Leipzig'de istediği forma şansını bulamayan Alexander Sörloth kiralık olarak Real Sociedad ile güzel bir sezon geçiriyor.
Alexander Sörloth transferi bitti! Sezon sonunda görüşmeler başlayacak
Ülkemizde Trabzonspor formasıyla göstermiş olduğu performansın ardından Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Alexander Sörloth için sürpriz bir gelişme yaşandı. Norveçli golcü için devreye giren İspanyol ekibi oyuncunun bonservisini almak istiyor. İşte detaylar...
Leipzig'de istediği forma şansını bulamayan Alexander Sörloth kiralık olarak Real Sociedad ile güzel bir sezon geçiriyor.
Alman ekibinde düşünülmeyen Alexander Sörloth'un sezon sonunda bonservisinin alınmasına karar verildi
ALEXANDER SÖRLOTH SOCİEDAD'A GERİ DÖNDÜ
Akşam'ın haberine göre Real Sociedad ikinci kez kiraladığı Alexander Sörloth'un bu kez bonservisini alıyor.