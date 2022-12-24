20 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Sörloth'un ismi Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor ve Galatasaray ile de anılmıştı. 26 yaşındaki futbolcu 2019/20 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Trabzonspor'da gösterdiği performansla Crystal Palace'tan Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olmuş, Bordo-mavili kulüp bu transferden 10 milyon euro kazanç elde etmişti.