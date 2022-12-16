İtalya ve Roma'nın efsane oyuncularından Francesco Totti, Cristiano Ronaldo'ya gösterilen tepkilerden dolayı Portekizli yıldızın yanında oldu. Totti, 37 yaşındaki oyuncunun daha fazla saygıyı hak ettiğini ifade etti.

Roma efsanesi Francesco Totti, Cristiano Ronaldo'ya gösterilen tepkilerle ilgili yorumlarda bulundu.

İtalyan efsane Cristiano Ronaldo'ya tüm futbol dünyasının saygı duyması gerektiğini belirterek, "Ronaldo'nun geçirdiği son birkaç aya bakınca kendi deneyimimi bir kez daha yaşıyor gibi oluyorum. Zirvedeyken kenara itilmenin nasıl bir his olduğunu iyi bilirim" değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerinde sadece Roma forması giyen ve 25 sezon kulübünde kalan Totti, Spalletti döneminde kulübüne veda etmişti.