İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester City ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Manchester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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İngiltere Lig Kupası son 16 tur maçında Manchester City ile Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City- Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City- Liverpool maçı 22 Aralık Perşembe 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.