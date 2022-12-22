EFL Cup'ta son 16 tur maçında Manchester City ile Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Manchester City-Liverpool maçının canlı anlatımı haberimizde...

MANCHESTER CITY-LIVERPOOL İLK 11'LER

Manchester City: Ortega; Lewis, Akanki, Laporte, Ake; Rodri, De Bruyne, İlkay; Mahrez, Palmer, Haaland.

Liverpool: Kelleher; Milner, Gomez, Matip, Robertson; Bajcetic, Elliott, Thiago; Salah, Carvalho, Nunez.

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Manchester City- Liverpool maçı 22 Aralık Perşembe 23:00'te başladı. Maçın yayıncısı bulunmuyor.