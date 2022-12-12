Portekiz futbolunun yetiştirdiği yıldızlardan Joao Felix, performansı ile dev kulüplerin listesinde yer alıyor. Atletico Madrid'den ayrılması beklenen oyuncu için yeni aday İngiliz devi Arsenal.

Marca'nın haberine göre, Premier Lig ekibi Portekizli yıldızın transferi konusunda eli en kuvvetli takımlardan biri olduğu belirtildi.



EN AZ 100 MİLYON EURO



Atletico Madrid'in ise yıldız oyuncuya yaptığı 127 milyon euro'luk yatırımın karşılamak istediği ve 23 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euro'dan az teklifleri değerlendirmeyeceği kaydedildi.



PSG DEVREDE



Öte yandan Fransız devi Paris Saint-Germain'in de Felix'in menajeri Jorge Mendes ile daha öncesinden temaslara başladığı ifade edildi.



Felix'in adı Arsenal ve PSG dışında, Manchester United ve Chelsea'yle de anılıyor.