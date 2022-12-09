Mesut Özil'den Ronaldo'ya destek! "50 gol atamaması..."

Mesut Özil'den bir süredir gündemden düşmeyen Ronaldo konusuna çarpıcı bir yorum geldi. Özil, "Cristiano Ronaldo, yakında 38 yaşına girecek. Sezon başına 50 gol atmaması mı sizi şaşırttı! Futbolseverler, onun 20 yıl boyunca nasıl oynadığını gördü ve mutlu oldu. Yeni nesilden hiç kimse onun rakamlarını tekrarlayamaz." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 09.12.2022- 15:48