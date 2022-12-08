Bu sezon Leicester City'de istediği süreyi bulamayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, takımdan ayrılabilir. Yıldız stoper için İtalya ve İspanya'dan ilgilenen takımlar olduğu biliniyor. İşte haberin detayları...

Bu sezon Leicester City'de istediği süreyi bulamayan milli oyuncu Çağlar Söyüncü, takımdan ayrılabilir. Yıldız stoper için İtalya ve İspanya'dan ilgilenen takımlar olduğu biliniyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, La Liga ekibi Atletico Madrid ile Serie A ekipleri Inter ve Roma'nın milli yıldız ile ilgilendiği belirtildi. 3 dev takım arasında ise Atletico Madrid'in, Çağlar'ı transfer etmeye en yakın ekip olduğu ifade edildi.



EN CAZİP DURUM...



Çağlar Söyüncü'nün, deneyimli olmasının yanı sıra İngiliz ekibi ile sözleşmesinin de sezon sonunda bitecek olması nedeniyle bonservis bedeli ödenmeyeceği ve Atletico Madrid için oldukça uygun bir transfer olacağı aktarıldı.



2018'de Almanya Bundesliga ekiplerinden Freiburg takımından Leicester City'ye katılan Çağlar Söyüncü, bu sezon İngiliz ekibinde sadece 6 maçta sahaya çıktı. Leicester City, milli stoper için Freiburg'a 21 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

