Villarreal'den TFF'ye teşekkür!

Kulüpler Birliği Vakfı ve LaLiga iş birliği ile gerçekleşen Dostluk Turnuvası'na katılan İspanyol temsilcisi Villarreal, kendilerini Riva'da ağırlayan Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 14:45