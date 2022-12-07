Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması! Al Nassr'a gidecek mi?

Transfer haberi: Manchester United ile yollarını ayıran ve bonservisini elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 15:34