Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması! Al Nassr'a gidecek mi?
Transfer haberi: Manchester United ile yollarını ayıran ve bonservisini elinde bulunduran Cristiano Ronaldo, Al Nassr iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 07.12.2022- 15:34
Hafta başında İspanyol gazetesi Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübüyle 500 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı haberleri geniş yankı uyandırmıştı. Basın mensupları, İsviçre maçı sonrası Cristiano Ronaldo'ya iddiaların doğru olup olmadığını sordu.
Cristiano Ronaldo ise çok kısa ve net yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil" sözlerini kullanarak haberleri reddetmiş oldu.
Serbest oyuncu konumunda bulunan Cristiano Ronaldo'nun Ocak ayında hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor.