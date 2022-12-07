Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Inter ve Salzburg kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Inter - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 11:00