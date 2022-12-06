Son dakika spor haberi: Kariyerini Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'da sürdüren Burak Yılmaz, antrenörlük için ilk adımı atıyor. Tecrübeli futbolcu, Arda Turan, Caner Erkin ve Mehmet Topal gibi isimlerle B ve A lisans kursuna katılacak.

Burak Yılmaz, sezon başında sürpriz bir şekilde Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a 2 yılı oyuncu, 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 senelik imza atmıştı. Fanatik'te yer alan habere göre; futbol dünyasında görmeye pek alışık olmadığımız bir sözleşmeye sahip olan Burak Yılmaz teknik adamlık için de adımlar atmaya devam ediyor.

Daha önce çalıştığı hocaların antrenman tekniklerini not aldığını söyleyen deneyimli forvetin şimdi de kursa katılacağı öğrenildi.

Fanatik'in haberine göre; takımı Fortuna Sittard ile Antalya'da kampta olan Burak Yılmaz, Belek'te düzenlenecek olan hızlandırılmış B ve A Lisans kursunda yer alacak.

Kursa katılacak diğer isimler arasında Arda Turan, Caner Erkin, Mehmet Topal ve Nuri Şahin gibi isimler de bulunuyor.