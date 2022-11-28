TRANSFER HABERİ: Lionel Messi Inter Miami'ye doğru!

Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Arjantinli yıldızın, MLS takımlarından Inter Miami ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.11.2022- 10:27