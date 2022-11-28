İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City, Dünya Kupası için verilen arada lig hazırlıklarına devam etmek için Antalya'ya geldi. Kulüp kafilesi Corendon Airlines tarafından Hull City için özel olarak hazırlanan uçak ile Antalya'ya uçtu. Hull'den direkt olarak Antalya'ya iki uçak ile gelen kafilede, önce taraftarları taşıyan uçak ardından ise özel tasarlanan uçakla futbol takımı Antalya Havalimanı'na iniş yaptı.

Hazırlık kampı kapsamında iki hazırlık maçı yapacak olan Hull City, 30 Kasım 2022 Çarşamba günü önce Başakşehir, daha sonrasında da 3 Aralık 2022 Cumartesi gününde ise Trabzonspor ile karşılaşacak. Yüzlerce Hull City taraftarı da Antalya'da maçları yerinden takip edecek.