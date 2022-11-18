Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Belçika sahasında Mısır'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Belçika - Mısır maçını canlı takip etmek için tıklayın

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Belçika ile Mısır kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - MISIR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Mısır maçı 18 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

BELÇİKA - MISIR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belçika

Courtois; Faes, Alderweireld, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Hazard; Batshuayi

Mısır

El Shenawy; Gaber, Hegazi, Alaa, Hamdi; Ashour, Elneny, Hamada; Salah, M. Mohamed, Trezeguet