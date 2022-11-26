Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini karşılıkı fesheden Manchester United, dünya yıldızının yerini doldurmayı hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar'ın radarındaki isim ise Hollanda'nın Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'ndaki golsücü Cody Gakpo olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ile sözleşmesini karşılıkı fesheden Manchester United, dünya yıldızının yerini doldurmayı hedefliyor. Kırmızı Şeytanlar'ın radarındaki isim ise Hollanda'nın Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'ndaki golsücü Cody Gakpo olduğu ortaya çıktı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre PSV Eindhoven forması giyen 23 yaşındaki santrfor, İngiliz devinin transferdeki gözdesi konumunda.

Dünya Kupası'nda Senegal ve Ekvador'a karşı forma giyen golcü oyuncu, 2 maçta da birer gol kaydetti.

Haberde; Gakpo, teknik direktör Erik ten Hag'ın listesinin en üst sırasında yer alsa da İngiliz ekibi Milan'da forma giyen Portekizli yıldız Rafael Leao için de nabız yoklamayı planladığı bildirildi.



PSV Eindhoven formasıyla bu sezon 24 maça çıkan yıldız isim, 13 gol ve 17 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.