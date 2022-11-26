Barcelona'dan Inaki Pena kararı!

Geçen sezon Galatasaray forması giyen Inaki Pena için kulübü Barcelona'dan sürpriz bir karar geldi. Katalan ekibi, sezon sonunda bitecek İspanyol eldiven ile yeni sözleşme için masaya oturduğu aktarıldı. Ancak taraflar arasında yapılan görüşmelerde şu ana kadar bir ilerleme olmadığı kaydedildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 26.11.2022- 16:51