Dünya Kupası 'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan 'a 2-1 mağlup olarak şok etkisi yaratan Arjantin'de, Mauro Icardi gibi bir golcünün eksikliği ciddi şekilde hissedildi.

'BU PİSLİĞİN BURADA NE İŞİ VAR'

Aslan'ın yıldız santrforu da 8 kez formasını giydiği Arjantin'de tekrar kadroya çağrılmadığı için çok üzgün. Bilindiği üzere Messi, son kez Sampaoli döneminde Milli takıma alınan Icardi için, "Bu pisliğin burada ne işi var" sözleriyle tepkisini göstermiş ve bir daha kadroya davet edilmemesini sağlamıştı.



MESSI TAVIRLI

Messi'nin tavrının sebebi olarak ise yakın arkadaşı Maxi Gomez'in, Wanda Nara ile evliyken, Icardi'nin araya girerek bu evliliği bitirmesi ve sonrasında yaşanan süreç gösteriliyor.