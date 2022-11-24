Cristian Baroni'den Arda Turan itirafı! "Tartıştığımızda..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Cristian Baroni, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında Arda Turan ile yaşadığı gerginliğe açıklık getirdi. Baroni, "Bir Galatasaray maçı öncesi ısınıyorduk. Isınma esnasında Türk futbolunun idollerinden biri olan Arda Turan yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu ama bazen futbolcu olarak böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz." dedi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 09:23