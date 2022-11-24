Cristian Baroni'den Arda Turan itirafı! "Tartıştığımızda..."
Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Cristian Baroni, Galatasaray ile oynadığı derbi maçında Arda Turan ile yaşadığı gerginliğe açıklık getirdi. Baroni, "Bir Galatasaray maçı öncesi ısınıyorduk. Isınma esnasında Türk futbolunun idollerinden biri olan Arda Turan yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu ama bazen futbolcu olarak böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz." dedi.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 24.11.2022- 09:23
İŞTE BARONI'NİN SÖZLERİ:
Bir Galatasaray maçı öncesi ısınıyorduk. Isınma esnasında Türk futbolunun idollerinden biri olan Arda Turan yanımdan geçiyordu. Bir anda onu ittim. Ortada hiçbir şey yoktu ama bazen futbolcu olarak böyle şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz.
Biraz ortamı ısıtmak istedim. Sonra bir baktım bana döndü geliyor. O bana vurdu, ben onu ittim derken bir anda ortalık karıştı. Derbilerde böyle karşılıklı ufak gerginlikler, atışmalar her zaman oluyor. Derbilerin güzelliği burada. Bazen biz futbolcuların da böyle biraz gergin ortama ihtiyacı oluyor.
NELER OLMUŞTU❓
2009-2010 sezonunda Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı konuk etti. Maçın başlamasına 50 dakika kala iki takım ısınma esnasında birbirine girdi. Baroni önünden geçen Arda Turan'ı itti. Bunun üzerine Cristian'a doğru parmağını sallayıp "Adam ol" diye bağırdı. Oldukça sinirlenen Arda Turan'ı Mehmet Topuz ve Gökhan Gönül sakinleştirmeye çalıştı. Tribünler ise bir anda alevlendi. Olayı Ayhan Akman'a anlatan Arda, Baroni'nin kendisini durduk yere ittiğini söylemişti.
MAÇI F.BAHÇE KAZANMIŞTI
O esnada karşılaşmanın yardımcı hakemi Tarık Ongun başına gelen yabancı madde açılmaya neden oldu. Kanlar içinde kalan Süper Lig hakemi soyunma odasına giderek tedavi oldu. Mücadeleyi Fenerbahçe 3-1 kazandı.