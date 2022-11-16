Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarında heyecan devam ediyor. Suudi Arabistan sahasında Hırvatistan'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Suudi Arabistan - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklay��n

Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Suudi Arabistan ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SUUDİ ARABİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.