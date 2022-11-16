Suudi Arabistan - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklay��n
Dünya Kupası heyecanı yaklaşırken hazırlık maçları da devam ediyor. Suudi Arabistan ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SUUDİ ARABİSTAN - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Suudi Arabistan - Hırvatistan maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.