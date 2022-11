Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, önemli açıklamalara imza attı.

Sabah'a konuşan TFF Başkanı; A Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz ve hakemler hakkında konuştu.

Büyükekşi açıklamasında; "İnsanlar kendisi hakkında yapılan eleştirilere tabi ki kulak kabartıyor… Biz ilk günden beri Kuntz'a desteğimizi veriyoruz. Özellikle Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçtan sonra bir gece daha kalmıştık, o gün 3-4 saat süren bir toplantı yaptım kendisiyle. Sonra İstanbul'da bir görüşme daha yaptık. Şimdi de sık sık görüşüyoruz. Kuntz, Alman Milli Takımı'nda U21'den sorumlu kişiydi. Kuntz bana bir brifing verdi Almanya'daki sistemle ilgili. U15'ten başlayarak yapılanmayı ve sistemi anlattı. Önce Giresun'a, Trabzon'a bir gezi gerçekleştirdik. Şimdi arkasından İzmir bölgesine Altınordu seyahatimiz olacak. Almanya, Hollanda belki İngiltere, İspanya ve Portekiz'e bir gezi planlıyoruz. Her ülkenin Süper Lig'deki en iyi olan takımlarının altyapılarını ziyaret edeceğiz. Kuntz'la beraber bu görüşmeleri yapacağız." dedi.

"HAKEMLER İLE İLGİLİ TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK"

Hakemler hakkında açıklamalarda bulunan Büyükekşi; "En önemli proje şu an için birtakım talimat değişiklikleri planlıyor olmamız. Bunlar hem hakemlerle hem de kulüplerle ilgili olacak. Hakemlerle ilgili olan talimat değişikliği, eğitim sisteminde olacak. Hakemlikte şöyle bir durum var; 2000 öncesi Türkiye'de hatırlarsınız hükümetler 8 ayda bir değişiyordu. Bizde de MHK'nin ömrü hep 8 ay. Böyle olunca ne oluyor, her gelen yeni başkan da 81 tane il hakemlerinin başkanlığı da otomatik olarak düşüyor. Böyle olunca da eğitim şekli değişiyor. Süreklilik yok. Eğitim, MHK'nin bünyesinde olduğu için burada değişikliğe gideceğiz. Eğitimin sürekli olması için hakemlik akademisi kuracağız ve bunu TFF'nin bünyesine alacağız. Şikâyetle bir yere gidemeyiz. Albert Einstein'ın da dediği gibi 'Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek aptallıktır.' Biz de hep aynı şeyler yapmışız. Farklı şeyler yapmamız, farklı şeyler söylememiz gerekiyor. Federasyonun altında her türlü eğitimi illerden başlayıp, süreyi artırıp, çekirdekten yetişirken orada kuralları koyup, 16-17 yaşında bu işe başlayan, amatörde maç yönetecek hakemlerden başlayarak yukarı doğru yükselme kurallarını değiştirerek, birtakım standartlar koymak önemli." açıklamasında bulundu.

"EURO 2024 EVİMİZDE GİBİ OLACAK"

EURO 2024 adaylığı hakkında konuşan TFF Başkanı; "Ay-Yıldızlı takımımız, Avrupa Şampiyonası'na katılmak için D Grubu'nda Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya ile mücadele edecek. Hırvatistan ve Galler 4 gün sonra başlayacak olan 2022 Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermiş takımlar. Ancak bizim de hedeflerimiz var. Bu hedefleri gerçekleştirmek için çaba ve gayret içindeyiz. Avrupa'nın en genç takımı olan ve yetenekli futbolculardan oluşan Milli Takımımıza olan inancımız da tam. Maçlar oynanmadan kazanılmaz ya da kaybedilmez. Oyuncularımız milli ruh, azim ve istekle sahada mücadele ettiklerinde, Türk halkının onlardan beklediği sonuçları alacaklardır diye düşünüyorum. Bu genç kadro bizi 10 yıl taşıyabilir. Tabi EURO 2024'ün Almanya'da olmasının bizim için farklı bir önemi de var. Hem hocamız Alman hem de Almanya'da çok Türk var. Orada en çok bizim maçlarımızda seyirci olacak. Kendi evimiz gibi olacak." sözlerini sarf etti.