Ronaldo ile arası bozuk mu? Bruno Fernandes konuya açıklık getirdi

Ronaldo ile arası bozuk mu? Bruno Fernandes konuya açıklık getirdi

Geçtiğimiz günlerde bir videoda Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı görülen ve eleştiri yağmuruna tutulan Bruno Fernandes, konuya açıklık getirdi. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 19:25 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022- 20:40