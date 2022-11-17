Portekiz 4-0 Nijerya (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 Katar Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Portekiz, Nijerya'yı 4-0'lık skorla mağlup etti.
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 17.11.2022- 23:50
Karşılaşmada Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 9. dakikada ve 35. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 82. dakikada Goncalo Matias Romas ve 84. dakikada Joao Mario kaydetti.
Nijerya'da Emmanuel Dennis, 81. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Nijerya forması giyen Fenerbahçeli Osayi Samuel, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.