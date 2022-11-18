Manchester United'dan Cristiano Ronaldo'ya yanıt geldi!

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun gündem olan açıklamalarının ardından İngiliz ekibinden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Kulüp yönetimi, Cristiano Ronaldo'nun röportajına yanıt olarak bu sabah uygun adımlar atmıştır. Bu süreç sonuçlanana kadar daha fazla yorum yapılmayacaktır." ifadelerinde yer verildi.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 18.11.2022- 14:34