Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Talk TV'de Piers Morgan'a verdiği röportajın ikinci bölümü ekranlara geldi. Yıldız isim, Katar 2022 Dünya Kupası'yla ilgili olarak "Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım." ifadelerini kullandı. Ronaldo ayrıca emekli olacağı tarihle ilgili olarak da tüyolar verdi. İşte detaylar...

Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun Talk TV'de Piers Morgan'a verdiği röportajın yeni bölümü yayınlandı. Samimi açıklamalarda bulunan Ronaldo, 2022 Dünya Kupası için gittiği Portekiz Milli Takımı ile ilgili konuşurken, emeklilik kararından da bahsetti.

RONALDO'DAN DÜNYA KUPASI SÖZLERİ

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'na Portekiz Milli Takımı ile beraber giden Cristiano Ronaldo, "Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım." ifadelerini kullandı.

"40 YAŞINDA EMEKLİ OLMAK EN İYİSİ"

37 yaşındaki yıldız futbolcu, futbolu ne zaman bırakacağı hakkında da konuştu. Ronaldo, "2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmak bence en iyisi." açıklamasında bulundu.

RONALDO'DAN MESSİ AÇIKLAMASI!

Messi hakkındaki görüşleri sorulan Ronaldo, "Lionel Messi harika bir oyuncu. Futbol için harika şeyler yapan bir adam. 16 yıldır beraber aynı sahneyi paylaşıyoruz. Onunla çok iyi bir ilişkim var. Arkadaş gibi olmasa da daha çok takım arkadaşı gibi." dedi.

RONALDO'DAN ERIK TEN HAG'A: TÜM BUNLAR YALAN!

Manchester United'in teknik patronu Erik ten Hag hakkında da konuşan Ronaldo şu ifadeleri kullandı:

"Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Dürüst olacağım, maç bitmeden stadyumdan ayrılmak pişman olduğum bir şey. Gerçekten pişmanım ama Erik ten Hag tarafından da kışkırtıldım. 3 dakika kala oyuna sokulacak bir oyuncu değilim. Erik ten Hag, sürekli bana adım attığını ve beni beğendiğini söylüyor. Hepsi basın için. Manchester United'da mutluydum ve müthiş bir sezon için motive olmuştum. Basın ise kimsenin beni istemediğine yönelik şeyler yazmaya devam etti. Tüm bunlar yalan. Geçen sene toplam 32 gol atan bir oyuncuyu nasıl istemezler? Manchester United olamazsa, Arsenal'ın şampiyon olmasını isterim. Onları ve teknik direktörlerini seviyorum. Bence çok iyi oynuyorlar. Manchester United'a geri dönmeyeceğimi söylemek zor. İlerleyen günlerde bakalım neler olacak."