İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile kariyerine devam eden Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erik ten Hag'a karşı "Saygı duymuyorum" demiş ve ihanete uğradığını ifade etmişti. Portekizli yıldızla yollarını ayırmaya hazırlanan Kırmızı Şeytanlar'ın, yerine düşündüğü isimlerin PSG'li Kylian Mbappe ve Napoli'de forma giyen Victor Osimhen olduğu iddia edildi.

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İngiliz televizyonu TalkTV'ye verdiği röportajın yankıları devam ederken kulüpte transfer çalışmaları sürüyor.

İngiliz Daily Mirror gazetesinde yer alan haberde, Manchester United'ın Cristiano Ronaldo ile yollarını ayırmasının ardından Kylian Mbappe ya da Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

Manchester United'ın Mbappe için 150 milyon sterlin bonservis bedeliyle birlikte bonuslar içeren bir teklif sunacağı kaydedildi.

Haberde, Manchester United'ın Kylian Mbappe'nin haftalık 500 bin sterlinlik maaşını Avrupa'da karşılaşayabilecek sayılı takımlardan biri olduğuna dikkat çekildi. Manchester United'dan haftalık 560 bin sterlin kazanan Cristiano Ronaldo, kulüp tarihinin en çok kazanan ismi konumunda yer alıyor.

Ek olarak Manchester United'ın Kylian Mbappe'yi kadrosuna katamaması halinde Napoli'nin golcüsü Victor Osimhen'e yöneleceği belirtildi.

İtalya Serie A'da liderliğini namağlup şekilde sürdüren Napoli'yle bu sezon 14 maçta süre alan Osimhen, 10 gol ve 3 asist kaydetti.